Lékaři zveřejnili video, které ukazuje, jak koronavirus muži zničil orgány

Pacient trpí nemocí COVID-19 a jeho plíce nefungují správně, řekl televizi CNN Keith Mortman, šéf hrudní chirurgie ve Fakultní nemocnici George Washingtona ve Washingtonu.

Muž je napojen na plicní ventilátor, který mu pomáhá dýchat, ale ani to nestačí. Potřebuje také stroj na okysličení krve "Toto není 70letý, 80letý imunosuprimovaný diabetický pacient. Kromě vysokého krevního tlaku nemá žádné další významné zdravotní problémy," uvedl Mortman.

Lékaři zmapovali 3D model jeho poškozených plic. Obávají se, že kdyby tento postup zopakovali o týden později, situace by byla ještě horší. Oblasti označené žlutě představují infikované a zanícené části plic.

Modelování poškozených plic nakaženého pacienta (2:10) | zdroj: YouTube

Ze skenování je zřejmé, že poškození není lokalizováno do jediné oblasti, ale místo toho pokrývá masivní plochu obou plic, což ukazuje, jak rychle a agresivně se může infekce v těle šířit. A to i u mladších pacientů. Pacient se zdravými plícemi by na skenu neměl žlutou barvu nikde.

Pacient je nyní v kritickém stavu a bojuje o život. "Jakmile jsou plíce jednou poškozeny, mohou se léčit dlouho. U přibližně 2 až 4 % pacientů s COVID-19 je poškození nevratné a podlehnou chorobě," dodal Mortman.

Koronavirus způsobuje respirační problémy. "Dostane se do sliznic a potom do plic. V těle vytvoří zánět, který zabraňuje plicnímu okysličování krve a odstranění oxidu uhličitého. To způsobuje, že pacient lapá po dechu, aby vyrovnal hladiny kyslíku a oxidu uhličitého," dodal lékař.

"Chci, aby to lidé viděli a pochopili, co to může způsobit," varuje Mortman. "Lidé to musí brát vážně," dodal.