Lovci virů prohledávají netopýří jeskyně. Snaží se předpovědět další pandemii

Peter Daszak, předseda americké ekologické nevládní organizace EcoHealth Alliance specializující se na detekci nových virů a prevenci pandemie, navštívil netopýří jeskyně ve více než 20 zemích za posledních 10 let. S výzkumným týmem se snaží nalézt nové typy koronavirů, pro které je netopýr dobrým rezervoárem.

„Nasbírali jsme více jak 15 000 vzorků z netopýrů, a to vedlo k identifikaci přibližně 500 nových typů koronaviru,“ uvedl Daszak pro CNN. Jeden vzorek zajištěný v jeskyni v Číně v roce 2013 je možným předchůdcem viru SARS-CoV-2 a právě ze vzorků přímo od netopýru mohou vědci předvídat pravděpodobnost nové pandemie podobné covid-19 a lépe prozkoumat hrozbu dříve, než se virus přenese na člověka.

Před epidemií SARS v roce 2003 byly identifikovány pouze dva koronaviry, které se mohou přenést na člověka. To se změnilo, když byla založena společnost PREDICT (Paediatric Research in Emergency Departments International Collaborative), která získala až 200 miliónů dolarů na výzkum a do současnosti již identifikovala pět koronavirů, které jsou přenosné i na člověka. Podle Daszaka mají netopýři více jak 15 000 koronavirů, ale zatím jich známe jen pár set.

Daszak se zaměřuje na jihozápadní Čínu, protože provincie Yunnan disponuje velkou zásobou vápencových jeskyní, které jsou hustě obydleny netopýry. „Zaměřili jsme se na Čínu, protože jsme původně hledali SARS, ale pak jsme zjistili, že jsou stovky dalších nebezpečných koronavirů, takže jsme se rozhodli věnovat pozornost jejich nalezení“, vysvětluje Daszak

Pro výzkum nových koronavirů je zvláště přitažlivá Čína, protože velké skupiny obyvatelstva mají pravidelný kontakt s volně žijícími zvířaty, loví je a poté prodávají. To vede k velké konzumaci volně žijících druhů. V roce 2015 Daszak zjistil, že až 3 % lidí, mělo v krvi protilátky proti virům, které se běžně vyskytují pouze u netopýrů. Netopýři tvoří zhruba až 20 % z celkového počtu savců a shromažďují se ve velkých koloniích, to zvyšuje riziko přenosu mezi sebou.

Když byl poprvé detekován vir SARS-CoV-2 ve Wuchanském institutu virologie, byl porovnán s databází, kterou vytvořila organizace EcoHealth Alliance. Databáze ukázala podobnost 96, 2 % s virem nalezeným v čínské jeskyni v roce 2013. „To znamená, že virus byl předkem viru SARS-CoV-2, který způsobil současnou epidemii,“ uvedl Daszak.

Ukazuje to na důležitost výzkumu koronavirů, aby svět mohl být lépe připravený na další výzvu, která v podobě nové pandemie může kdykoliv udeřit. Těsně před vyhlášením pandemie však mělo být financovaní PREDICT v březnu zastaveno. Nyní jsou lovci virů nuceni svůj výzkum pozastavit, ale podle tiskové zprávy získali prodloužení na dobu šesti měsíců a další podporu ve financování, protože poskytují pohotovostní podporu pro testování případů covid-19 v Africe, Asii a na Středním východě. „Doufáme, že se tam co nejdříve vrátíme a začneme se soustředit na zjištění, odkud přesně covid-19 pocházel“, dodal Daszak.