Na Sicílii se zřejmě opět zavedou povinné roušky

Technicky ale podle místního tisku už Sicílie ve žluté kategorii je, protože splňuje kritéria, která pro zařazování do bílé, žluté, oranžové a červené zóny stanovila vláda minulý měsíc. Nová pravidla kromě změny poměru počtu nakažených k počtu obyvatel zahrnují i počet hospitalizovaných a obsazenost lůžek intenzivní péče v nemocnicích.

Kromě povinných roušek i venku platí ve žluté zóně také omezení počtu lidí u stolu v restauracích, a to na čtyři, pokud nejsou ze stejné domácnosti. Další restrikce ve žluté zóně nejsou. Kromě diskoték zůstávají otevřené bary, restaurace, kina, muzea, divadla i posilovny, pro vstup do jejich vnitřních prostor je ale všude v Itálii od 6. srpna požadován takzvaný zelený pas. To je potvrzení o tom, že jeho držitel má dokončené očkování proti covidu-19, tuto nemoc prodělal v předchozím půl roce nebo má nejvýše 48 hodin starý negativní test na koronavirus.

Tyto certifikáty budou v Itálii od září povinné také pro učitele a cestující v letadlech, ve vysokorychlostních vlacích či v autobusech, jejichž trasa vede přes dva a více regionů. Kvůli tomu vláda zvýšila povolenou kapacitu těchto spojů, a to z 50 procent na 80 procent.