Nadzvukové civilní létání je zpět. XB-1 má nahradit legendární Concorde

Letadlo bylo navrženo s použitím nejnovější technologie, která snižuje hluk a bude létat nadzvukovou rychlostí pouze nad oceány, aby osídlené oblasti nebyly zvukem zasaženy. Prototyp XB-1 je jednomístný, má tři motory a je pouze třetinový oproti potenciální finálové verzi letadla Overture pro nejméně 55 lidí. „XB-1 je prvním krokem k návratu nadzvukového cestování,“ uvedl Blake Scholl, generální ředitel Boom Supersonic na webových stránkách podle CNN.

Již dvacet let uplynulo od tragédie Concordu Air France. Při startu na letišti v Paříži se roztrhla pneumatika a její části poškodily palivové nádrže, které zapříčinili požár levého křídla. Letoun byl pro nouzové brždění příliš rychlý a pilot nemohl dělat nic jiného než vzlétnout. Rozpadající křídlo neumožnilo letadlu nabrat potřebnou výšku a zřítilo se na hotel blízko Paříže. Všech 109 osob na palubě letadla zemřelo a náraz způsobil smrt dalších čtyř lidí z hotelu. V roce 2003 vyhlásily společnosti Air France a British Airways, že letecké linky Concordu budou nadobro zrušeny kvůli bezpečnostním nedostatkům, malému zájmu a ekonomické neudržitelnosti.

Podle slov Schrolla lety dvojnásobnou rychlostí znamenají, že lidé mohou cestovat dvakrát tak daleko a mohou „přivést do našich životů více lidí, míst i kultur.“ Prototypem XB-1 chce společnost ukázat klíčové technologie jako je pokročilá konstrukce z uhlíkových vláken a počítačem řízená aerodynamika. Výsledky zatím provedených testů prohlašují, že prototyp je uhlíkově neutrální ve 100 % a Schroll dodal, že se pokouší zajistit vysokou bezpečnost, ekologickou a ekonomickou udržitelnost. „Zjistili jsme, že poptávka po nadzvukovém cestování rychle roste,“ poznamenal Schroll.

Na vývoj nového nadzvukového civilního letadla přispěly společnosti jako je Japan Airlines nebo Virgin Group, které poskytly 10 miliónů dolarů. Cena za jeden letoun by se měla pohybovat kolem 200 miliónů dolarů. Pokud se testy ukážou jako úspěšné, společnost začne vyrábět letadlo Boom Overtude s rychlostí až M=2,2 pro 55 až 75 lidí. Civilní lety by podle předpokladů měly být zahájeny v roce 2030 a cesta z New Yorku do Londýna bude trvat pouze tři hodiny a 15 minut.