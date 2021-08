Netanjahu prý omezil sdílení tajných informací s Bidenovou administrativou

Minulý izraelský premiér Benjamin Netanjahu omezil sdílení tajných informací s administrativou amerického prezidenta Joea Bidena. V případě dubnového útoku na íránské jaderné zařízení v Natanzu byly USA informovány jenom s dvouhodinovým předstihem, informovaly americký list The New York Times (NYT) a britský The Times. Útok je Izraeli všeobecně připisován, i když se k němu Izrael oficiálně nepřihlásil.

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK