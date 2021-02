Nových nákaz a úmrtí spojených s koronavirem podle WHO ubývá

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Počet nových případů nákazy koronavirem ve světě klesl minulý týden o 16 procent. Snížil se rovněž počet nových úmrtí pacientů trpících nemocí, a to o deset procent. Uvedla to Světová zdravotnická organizace (WHO).