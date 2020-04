Odpůrců očkování ubývá. Někteří jsou ale slyšet víc než kdy dřív

Pandemie viru SARS-CoV-2 je podle listu The Guardian důvodem, proč někteří lidé z komunity proti očkování zpochybňují své názory, ale jiní oproti tomu jsou slyšet mnohem víc. Převážně celebrity hlásají na sociálních sítích odpor proti očkování, a to může vážně narušit budoucí program očkování, tvrdí odborníci. „Extrémistické skupiny, které zásadně odmítají očkování, se ve skutečnosti vzdávají,“ uvedla Heidi Larsonová, ředitelka projektu Vaccine Confidence Project (VCP).

Pochybnosti vyjádřil i srbský tenista Novak Djokovic, který je proti očkování. Na Facebooku uvedl, že svůj názor bude muset přehodnotit v případě, že očkování bude povinné. „Nechci, aby mě k tomu někdo nutil, abych mohl cestovat, ale jestli bude povinné? Budu se muset rozhodnout a jestli někdy přehodnotím svůj názor, to nevím,“ řekl.

VCP zahájila studii, při které zkoumá online rozhovory a provádí ankety po celém světě. Zaměřila se na postoje k budoucí vakcíně proti viru SARS-CoV-2. Po analýze více než 3 miliónů příspěvků na sociálních sítích od ledna do března je drtivá většina lidí pro očkování, a to co nejdříve, uvedla Larsonová. Vždy však bude existovat určitá skupina lidí, která bude proti očkování.

Komunita proti očkování v posledních letech vzrůstá. Podle Guardianu je za to zodpovědný britský lékař Andrew Jeremy Wakefield, který tvrdil, že očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám souvisí s autismem u dětí. Podle WHO je odpor proti očkování jednou z 10 největších zdravotních hrozeb, mělo by být očkováno 75 % až 95 % populace, aby se zajistila kolektivní imunita.

Průzkum z roku 2018 ukazuje, že každý osmý z deseti lidí souhlasí s očkováním a že jsou vakcíny bezpečné, naproti tomu 7 % osob s tím nesouhlasí. V rámci starého kontinentu je situace odlišná. V severní Evropě nemá s vakcinací problém 73 % lidí, v západní Evropě 59 % a ve ve východní Evropě pouze 40 % respondentů. Ve Francii, kde 33 % lidí nepovažuje očkování za bezpečné, by pouze 18 % lidí odmítlo očkování proti COVID-19. V Británii v polovině března odmítlo 7 % lidí vakcínu, ale začátkem dubna už pouze 5 %.

Del Bigtree je americký filmový producent, který se stal významným aktivistou v boji proti očkování. Je generálním ředitelem skupiny Informed Consent Action Network a producentem filmu Vaxxed na základě zdiskreditovaných názorů Andrewa Wakefielda ohledně vakcín a autismu. Přesto, že nemá žádné lékařské vzdělání, dělá to z něj nejvýznamnějšího mluvčího v boji proti očkování. Bigtree uspořádal hodinovou prezentaci, která je stále k vidění na Facebooku a YouTube, v níž tvrdí, že covid-19 je pouze výmysl farmaceutických společností, které to dělají kvůli vlastnímu obohacení.

Podle Scotta Ratzana, který je šéfredaktor odborného časopisu Journal of Health Communication: International Perspectives, je to velký problém. „Pokud nebude očkování prováděno celoplošně, může dojít k novým případům nakažení covid-19 nebo jiného typu koronaviru,“ varuje.