Pandemie koronaviru ohrožuje podle WHO dosažený pokrok v boji s tuberkulózou

Tuberkulóza loni zabila 1,4 milionu lidí, což je nepatrně méně než v předešlém roce, kdy kvůli TBC zemřelo 1,5 milionu osob, konstatuje nová každoroční zpráva WHO věnovaná boji s tuberkulózou.

Před rozšířením koronavirové nákazy mnoho zemí podle WHO v boji s tuberkulózou pokročilo, což se projevilo například na poklesu počtu úmrtí kvůli TBC v letech 2015 až 2019 o 14 procent.

Pandemie koronaviru však zásadně narušila příslušné programy v řadě států, jelikož vlády přesměrovaly zdravotníky, peníze a další zdroje určené pro diagnostiku a léčbu TBC na boj s covidem-19.

Cílem WHO je snížit počet úmrtí na TBC o 90 procent a počet nově nemocných o 80 procent do roku 2030, ve srovnání s rokem 2015, přibližuje agentura Reuters. Řada zemí však teď není na dobré cestě, aby plán splnila. "Pokud máme naplnit naše cíle, je zapotřebí urychlená celosvětová akce," prohlásil šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Předseda WHO dnes zároveň varoval před dalším důsledkem pandemie koronaviru. Na konferenci OSN věnované zemědělství uvedl, že letos očekává nárůst počtu dětí s podvýživou o čtrnáct procent. To znamená 6,7 milionu podvyživených dětí navíc, hlavně v subsaharské Africe a v jižní Asii. Měsíčně by tak podle něj mohlo kvůli nedostatečné výživě umírat o 10.000 dětí více než obvykle. "Pandemie závažně narušila nezbytné služby, imunizaci, péči o matky a děti, dětskou výživu, plánované rodičovství a mnoho dalšího," uvedl Ghebreyesus.