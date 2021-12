Povinné očkování má být podle WHO až poslední možností

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nařídit povinné očkování proti covidu-19 by mělo být až tou úplně poslední možností, ke které by se měly země uchýlit ve chvíli, kdy selžou všechny ostatní způsoby, jak lidi motivovat k vakcinaci. Na pravidelné tiskové konferenci to dnes řekl šéf evropské sekce Světové zdravotnické organizace (WHO) Hans Kluge.