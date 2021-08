Při střelbě na afghánsko-pákistánských hranicích zemřeli tři lidé

Davy lidí se dál tísní i u hraničního přechodu Spínbuldak na jihu Afghánistánu, který je podle listu The Guardian dál otevřený a kudy do Pákistánu denně proudí desetitisíce lidí.

Přechod Torcham, kterým vede důležitá silnice z Kábulu do pákistánského Péšávaru, je pro Afghánce uzavřený. Pákistánští pohraničníci do země pouštějí jen lidi s pákistánským pasem, přesto u hranic na afghánské straně čekají tisíce lidí a někteří využívají služeb převaděčů, aby hranice překročili nelegálně.

Benevolentnější jsou podle serveru BBC pohraničníci na přechodu, který spojuje afghánské město Spínbuldak a pákistánský Čaman. Satelitní snímky ze čtvrtka ukázaly, že se na afghánské straně hranice shromáždily zřejmě až tisíce lidí.

"Počty Afghánců a uprchlíků, kteří míří do Pákistánu ze všech afghánských provincií, jsou v posledních dvou dnech nebývalé. Dnes se do Čamanu dostalo ještě mnohem více lidí než včera," citoval list The Guardian místního činitele. Podle něj za den přes hraniční přechod projde asi 20.000 lidí.

Pákistán za posledních 40 let přijal miliony uprchlíků z Afghánistánu. Aktuálně pobývá v Pákistánu, který má 220 milionů obyvatel, asi 1,4 milionu Afghánců, kteří mají status uprchlíka. Dalších zhruba 600.000 Afghánců v Pákistánu žije bez oficiálních dokumentů povolujících pobyt, uvedla DPA.