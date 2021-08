Rusko ruší omezení na leteckou dopravu do Česka

Rusko od dnešního dne plně ruší omezení ohledně letů do Česka, Dominikánské republiky a do Jižní Koreje. Oznámila to agentura TASS s tím, že příslušné rozhodnutí přijal vládní operativní štáb pro boj proti pandemii covidu-19.

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK