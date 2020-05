S rozvolňováním opatření přicházejí nové otázky. Přichází nová fáze života s covid-19?

Zmírnění restrikcí vítají všichni po celém světě, protože virus donutil spoustu rodin k neplánovanému odloučení. Konečně lidé mohou opět navázat sociální kontakt, který je naprosto nezbytný pro duševní pohodu. Parky se začínají plnit, lidé si užívají slunce, ale problém představují lidé, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a mohou nevědomky nakazit mnoho lidí.

Německo minulý týden uvolnilo další ochranná opatření, lidé mohou nakupovat a sportovat pod širým nebem. Teď vláda přemýšlí, jestli uvolnění nepřišlo příliš rychle, protože míra pozitivních na covid-19 opět roste. Velký nárůst nakažených lidí zaznamenal Soul, který byl nucen uzavřít noční kluby. To je jasný důkaz toho, že čím více se budou restrikce uvolňovat, virus SARS-CoV-2 se začne opět nekontrolovatelně šířit.

Podle virologa Iana Jonese z University of Reading se to dalo očekávat. „Je to nevyhnutelný důsledek opětovného povolení sociální interakce,“ prohlásil dle deníku The Guardian. Vlády po celém světě čelí problému s uspokojením lidí, kteří jsou kvůli ochranným opatřením znechuceni a touží po trošce sociálního kontaktu, ale zároveň nemohou dovolit, aby virus SARS-CoV-2 opět decimoval zdravotní systém a ekonomiku země.

Pravděpodobně můžeme očekávat zpřísnění ochranných opatření, protože po zmírnění země detekují náhlý nárůst onemocnění covid-19. Epidemiologové poukázali na možnost, že dokud nebude vakcína k dispozici, může nás virus doprovázet několik měsíců, možná i let. Třeba Libanon začal opět zpřísňovat zákazy vycházení poté, co o víkendu náhle vzrostly pozitivní případy na covid-19.

Podle Jonese budou země muset zvolit strategii, protože si nemyslí, že je možné virus SARS-CoV-2 úplně vymýtit. Jones předpokládá, že masky a sociální distancování budou muset přetrvávat do té doby, než bude vyvinuta účinná vakcína, a hovořil také o celoplošném testování. „Nová fáze života s covid-19,“ nastínil post-pandemickou dobu Jones.

V současné době záleží na každé zemi zvlášť, aby vyhodnotila rizika bezpečnosti. Jedná se například o bary, které jsou vysokým rizikem přenosu viru SARS-CoV-2. Lidé jsou v těsné blízkosti a čím roste spotřeba alkoholu, tím se zkracuje i vzdálenost mezi lidmi. Bude na každé zemi, jestli je ochotná přijmout toto riziko a považuje bary za nezbytné. Virolog Ian Mackay z University of Queensland konstatoval, že v případě zmírňování restrikcí se jedná o jeden velký experiment. „Všichni se učíme od sebe navzájem“ řekl Mackay.

I přesto, že se vlády snaží zmírňovat ochranná opatření a vrátit lidi do běžného života, hrozba nakažení virem SARS-CoV-2 tu bude stále a návrat do normálu bude ještě nějakou dobu trvat. „Bude to pokračovat do nekonečna, dokud nebude přenos natolik nízký, že virus přirozeně vymizí anebo dokud nebude k dispozici vakcína,“ poznamenal Jones.