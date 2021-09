Šéf WHO Ghebreyesus chce moratorium na přeočkování, vakcíny potřebují chudé země

"Nechceme v tuto chvíli sledovat všeobecné používání vakcín k přeočkování zdravých, plně očkovaných lidí," řekl. "Nebudu mlčet, když si firmy a země, které kontrolují dodávky vakcín, myslí, že chudí se mají spokojit se zbytky," prohlásil podle agentury AFP.

Čtyři pětiny vakcín podle šéfa WHO končí v bohatých zemích. "Slyšeli jsme výmluvy od výrobců a některých bohatých zemí, že chudé země nejsou schopny absorbovat vakcíny," řekl Tedros. Poznamenal přitom, že téměř všechny chudé státy prokázaly schopnost úspěšně očkovat populaci proti dětské obrně, spalničkám a dalším chorobám. "Chudé země byly zbaveny nástrojů na ochranu svých lidí, protože výrobci dali přednost či měli ze zákona povinnost splnit bilaterální dohody s bohatými zeměmi, ochotnými platit špičkové ceny," citovala šéfa WHO agentura Reuters.

Přeočkování, které vedle Izraele plánuje i mnoho evropských států, kritizoval šéf WHO již počátkem srpna. Podle něj by teď měly dostat prioritu dodávky vakcín do chudších států, kde je proočkovanost obyvatel stále velmi nízká. Vyspělé země by podle něj měly počkat s plány na přeočkování alespoň do konce září, až bude naočkováno proti covidu-19 nejméně deset procent světové populace. Francie a Německo ale následně oznámily, že budou s přípravami přeočkování svých obyvatel pokračovat.

Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes znovu vyzval k prodloužení moratoria na přeočkování přinejmenším do konce letošního roku, aby každá země mohla naočkovat proti covidu-19 alespoň 40 procent svých obyvatel.

Cíle WHO se podle jejího šéfa nemění, tedy dosáhnout naočkování alespoň deseti procent světové populace do konce září, nejméně 40 procent do konce roku a 70 procent do poloviny příštího roku. Současně WHO nepřestává kritizovat potíže s dostupností vakcín v chudých zemích.

"Máme řešení, abychom zastavili šíření (koronaviru) a zachránili životy. Ale tato řešení nejsou dobře uplatňována," uvedl a vyjádřil politování nad tím, že bohaté země zatím poskytly jen 15 procent z přislíbené půldruhé miliardy očkovacích látek. "Nechceme žádné další sliby. Chceme vakcíny!" zdůraznil.