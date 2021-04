Šéf WHO kritizoval "šokující nerovnoměrnost" v distribuci vakcín ve světě

Do konce března takto bylo ve 102 zemích rozděleno jen 38,4 milionu dávek. Do konce roku přitom má COVAX podle plánu dodat více než dvě miliardy dávek.

Ačkoli už téměř všechny země světa vakcíny dostaly, jejich množství je mnohde příliš malé i na proočkování lékařského personálu a rizikových skupin, řekl Tedros. V bohatých státech byl podle něj v průměru naočkován už každý čtvrtý člověk, zatímco v chudých zemích je to jen každý pětistý. COVAX podle Tedrose od farmaceutických firem nedostává dostatečné množství vakcín.

Na celém světě bylo dosud podáno více než 700 milionů dávek vakcín proti covidu, ale 87 procent z nich šlo do bohatých zemí, zatímco ty nízkopříjmové dostaly jen 0,2 procenta spotřebovaného množství. "Doufáme, že to budeme schopni dohnat v dubnu nebo květnu," poznamenal Tedros.

Seth Berkley, šéf světové aliance pro očkování Gavi, konstatoval, že výrobci vakcín mají problémy zajistit všechny složky a látky nezbytné pro výrobu. Kromě toho je podle něj v Indii zadržována vakcína AstraZeneca, místo toho, aby byla poskytnuta iniciativě COVAX, jak bylo plánováno. "Indii nyní sužuje velmi vážná vlna onemocnění, a proto chce urychlit vlastní očkování," vysvětlil Berkley.

Právě britsko-švédská vakcína AstraZeneca tvoří ústřední pilíř iniciativy COVAX. Přitom právě tato očkovací látka je vystavena pochybnostem kvůli zprávám o vzácných vedlejších účincích v podobě tvorby krevních sraženin. WHO dnes zatím nedoporučila možnost očkování jinou vakcínou při druhé dávce u lidí, kterým byla podána první dávka AstraZeneky. Podle WHO zatím není dost údajů ke "křížovému" očkování. Mezitím ho ale u lidí mladších 55 let doporučuje například Francie.