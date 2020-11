Šéf WHO vidí díky vakcínám naději na konec pandemie

Se zprávami o pokroku ve vývoji vakcín roste naděje, že se podaří ukončit pandemii covidu-19. Na tiskové konferenci to dnes prohlásil šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zároveň varoval, že by se kvůli velkému zájmu o očkovací látky nemuselo dostat na chudé země.