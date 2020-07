Svět za den zaznamenal rekordní počet nákaz koronavirem

Největší denní nárůsty počtu nakažených oznámily podle WHO za poslední den Spojené státy, Brazílie a Indie, které jsou v tomto pořadí nejpostiženějšími zeměmi co do počtu dosud evidovaných infikovaných.

Úmrtí v souvislosti s covidem-19 přibylo za poslední den ve světě 6812, uvedla WHO. Celkem ve světě evidují na 674.000 úmrtí spojených s touto nemocí.

Dosavadní rekordní počet potvrzených nákaz za den oznámila WHO 24. července, kdy to bylo 284.196 případů. Úmrtí tehdy za den přibylo 9753, což bylo nejvíce od 30. dubna.

V červenci zemřelo v souvislosti s covidem-19 ve světě denně v průměru 5200, přitom v červnu to bylo za den v průměru 4600.