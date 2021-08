V Izraeli začalo ubývat případů těžkého průběhu koronaviru

V Izraeli začalo ubývat případů hospitalizací lidí s těžkým průběhem covidu-19. Odborníci to vysvětlují vakcinací třetí dávkou, kterou dostalo v devítimilionové zemi zatím něco přes 1,8 milionu lidí. Server The Times of Israel dnes informoval, že začátkem týdne bylo v nemocnicích přes 700 lidí ve vážném stavu, dnes je jich 689.

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK