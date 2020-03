Vir je problém i pro vyspělé zdravotnické systémy, konstatuje šéf WHO

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

I země s dobrou kapacitou zdravotních systémů mají co dělat, aby zvládaly boj s epidemií nového koronaviru. Upozornil na to dnes podle agentury Reuters generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus a vyjádřil "hlubokou obavu" z rozšíření viru do chudších zemí.