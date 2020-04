Virus není, úřady shromažďují DNA, tvrdí odpůrci očkování. Zapojila se i hollywoodská herečka

Jedním ze členů australských anti-vaxxerů je herečka Isabel Lucasová, která je k vidění ve filmu režiséra Michaela Baye Transformers: Pomsta poražených s Shiou LaBeoufem a Megan Foxovou. Herečka byla zbavena statusu ambasadora v charitativní organizaci Plan International poté, co zveřejnila na Instagramu následující komentář. „Každý člověk má svobodu volby. Nevěřím v cestu očkování,“ napsala. Lucasová se posléze snažila vzít slova zpět a uvedla, že neměla problém s očkováním, ale pouze s „povinným očkováním“, už jí to ale nepomohlo.

Komentář Lucasové vznikl na základě příspěvku australského šéfkuchaře Pete Evanse, který byl již dříve kritizován ze šíření dezinformací ohledně očkování nebo pseudovědeckých nápadů, jako je paleolitická strava, která může vést k nedostatečnému příjmu minerálů, zejména vápníku. Po zveřejnění příspěvku se začali přidávat další lidé, kteří tvrdí, že testování na koronavirus je pouze cvičení, které slouží ke shromažďování DNA.

Nejvýraznější aktivistka v boji proti očkování je Roslyn Judith Wilymanová, která se dostala do popředí zájmu po kontroverzním získu titulu PhD díky práci s názvem „Kritická analýza australské vlády odůvodňující její vakcinační politiku“. Diplomová práce obsahuje tvrzení, že Světová zdravotnická organizace (WHO) a farmaceutický průmysl spolupracují na propagaci vakcín bez vědeckých důkazů. „Vypuknutí této vážné choroby není to, co by se dalo považovat za pandemii,“ uvedla Wilymanová ve svém videu, kde podle news.com.au tvrdila, že lékaři jsou pod nadvládou farmaceutických společností a vláda spolupracuje na triku, jak ovládat společnost.

Podle novin The Australian Wilymanová, která nemá žádné lékařské vzdělání, diskutovala o vazbě mezi očkováním a autismem na svých webových stránkách a v roce 2012 předpokládala, že rodina dítěte, které zemřelo na černý kašel, lhala o nemoci, aby podporovala očkování.

„V případě tohoto nového viru, který byl označen covid-19, víme, že způsobuje onemocnění hlavně u starších lidí a v některých zemích jsou vážná ohniska,“ řekla Wilymanová. Dnes už víme, že virus se nazývá SARS-CoV-2 a onemocnění, které způsobuje, se jmenuje covid-19. Wilymanová také uvedla, že pozitivní nálezy kmenů koronavirů jsou falešné a že to vedlo k „tisícům případů“, které neexistují.

Therapeutic Goods Administration (TGA) říká, že očkování je „jeden z neúčinnějších způsobů prevence nemocí“. TGA je oddělením australského ministerstva zdravotnictví, které slouží jako regulační orgán pro léčiva, genové technologie a zdravotní prostředky.

V současné době nemáme očkování na nový typ viru SARS-CoV-2 k dispozici, ale celý svět pracuje na vývoji nové vakcíny. Podle TGA byly zachráněny miliony životů díky očkování. V současné sobě se můžeme nechat očkovat na více jak 25 onemocnění, které ohrožují život, jako jsou spalničky, dětská obrna, tetanus, záškrt nebo meningokok.