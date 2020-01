Vyplývá to z výsledků nejnovějšího průzkumu veřejného mínění, který agentura Focus vypracovala dříve v tomto měsíci na objednávku koalice neparlamentních stran Progresivní Slovensko (PS)/Spolu a jehož výsledky dnes poskytla ČTK.

Podporu Směru-SD expremiéra Roberta Fica vyjádřilo v průzkumu 18,7 procenta ze skupiny rozhodnutých voličů, v prosinci preference strany dosáhly 19,6 procenta. Na druhém místě skončila LSNS, která si polepšila na 13,6 procenta z prosincových 11,8 procenta.

Za LSNS, která se kriticky vyjadřuje například vůči NATO a Romům a hlásá boj proti korupci a politické mafii, následovala koalice PS/Spolu (10,5 procenta) s těsným náskokem před novou stranou Za lidi (10,3 procenta) exprezidenta Andreje Kisky.

Do slovenské sněmovny by se dostalo devět stran a koalic. Blízko pětiprocentní hranice, jejíž zdolání ve volbách stranám zaručuje vstup do parlamentu, skončilo hned několik subjektů. Mezi nimi jsou vládní Slovenská národní strana s podporou 5,1 procenta, dále opoziční Svoboda a Solidarita (5,4 procenta) a neparlamentní Křesťanskodemokratické hnutí (šest procent).

I tento průzkum mezi více než tisícovkou respondentů potvrdil, že stávající tříčlenná koalice by nezískala ve sněmovně většinu. Popularita koaliční strany Most-Híd, která zastupuje i početnou maďarskou menšinu v zemi, dosáhla v průzkumu čtyř procent. Obliba strany se již delší dobu pohybuje pod pěti procenty.

V jiném lednovém průzkumu agentury AKO vedl Směr-SD s podporou 17,7 procenta před LSNS s preferencemi na úrovni 11,7 procenta.