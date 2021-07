Vyloučit možnost úniku koronaviru z laboratoře bylo dle šéfa WHO předčasné

WHO žádá podle svého šéfa Čínu, aby "byla transparentní, otevřená a spolupracovala, zejména co se týče primárních dat týkajících se začátku pandemie, o něž jsme požádali". Snaha vyloučit teorii, že virus SARS-CoV-2 mohl uniknout z laboratoře v čínském Wu-chanu, byla podle něho ukvapená. AP k tomu napsala, že tak Tedros Adhanom Ghebreyesus zpochybňuje závěry WHO z letošního března, podle kterých únik viru z laboratoře byl "mimořádně nepravděpodobný". Dodal, že on sám v minulosti v laboratoři pracoval. "Nehody v laboratoři se stávají," řekl. "A je to běžné," podotkl.

Hlasy, že počátky nynější pandemie covidu-19 je možná nutné hledat v laboratoři ve Wu-chanu, zaznívají v posledních měsících znovu silněji. Přispěl k tomu i americký prezident Joe Biden, který v květnu nařídil tajným službám vyšetřit původ pandemie, a to včetně teorie o tom, že původcem je laboratoř v Číně.

Peking na takové dohady reaguje agresivně a tvrdí, že snahy spojovat původ covidu-19 s wuchanskou laboratoří jsou politicky motivované. Naznačuje, že pandemie mohla začít v nějaké jiné zemi.

Většina vědců se domnívá, že koronavirus se vyvinul u netopýrů, ale jak se přenesl na člověka, zda to bylo prostřednictvím nějakého dalšího zvířete, nebo nějakým jiným způsobem, zatím není jasné.

Podle šéfa WHO je důležité se dozvědět, co se v laboratořích dělo. "Potřebujeme informace, přímé informace o tom, jaká byla situace této laboratoře před pandemií a na jejím začátku," uvedl.

Šéf WHO během pandemie opakovaně chválil Čínu za její rychlost a transparentnost i přesto, že jiní vysoce postavení zástupci zdravotnické organizace si mimo veřejná jednání stěžovali na "mlžení" ze strany svých čínských kolegů.