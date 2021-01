WHO a Čína mohly v úvodu pandemie jednat rychleji, míní experti

Čínské centrální i regionální úřady provincie Wu-chan podle komise mohly loni v lednu uplatňovat mnohem přísněji opatření, která přijaly proti šířením viru SARS-CoV-2. Světová zdravotnická organizace pak mohla v loňském roce vyhlásit globální stav zdravotní nouze dříve než 30. ledna. Otázkou podle autorů zprávy je i to, zda neměla WHO dříve než 11. března použít slovo pandemie, aby tak upozornila na závažnost situace.

"Světový pandemický výstražný systém není pro daný účel vhodný," uvedla v předběžné zprávě komise, které předsedají bývalá novozélandská premiérka Helen Clarková a někdejší liberijská prezidentka Ellen Johnsonová Sirleafová. WHO podle ní nemá dostatek pravomocí, aby mohla efektivně čelit výzvám, jakou je pandemie koronaviru.

Zpráva vyzývá k "celosvětovému restartu". Doporučení, jak dál postupovat, by měla komise poskytnout v konečné zprávě, kterou předloží ministrům zdravotnictví členských zemí WHO letos v květnu.

WHO čelí od počátku loňského roku kritice za údajně pomalou reakci na šíření viru SARS-CoV-2, který se objevil poprvé na konci roku 2019 v Číně. Agentura AFP připomíná i to, že se WHO dlouho zdráhala doporučit zakrývání úst a nosu jako opatření proti šíření koronaviru. Končící americký prezident Donald Trump opakovaně obvinil Čínu, že tajila informace o koronaviru a šéfa WHO Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse, že se příliš poddává vůli Pekingu.

Koronavirem se podle americké Univerzity Johnse Hopkinse nakazilo na světě přes 95 milionů lidí, úmrtí evidují státy světa více než dva miliony.