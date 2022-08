WHO eviduje více než 35 000 případů opičích neštovic v 92 zemích

— Autor: ČTK

Světová zdravotnická organizace (WHO) eviduje více než 35.400 případů opičích neštovic v 92 zemích. Vyplývá to podle agentury Reuters z aktuálních oficiálních údajů WHO. Dvanáct osob na opičí neštovice zemřelo. Organizace dnes v souvislosti s nahlášenými případy prolomení imunity po očkování varovala před tím, aby lidé spoléhali na vakcinaci jako všelék, uvedla agentura DPA.