WHO nově doporučuje veřejnosti nosit roušky v MHD a obchodech

WHO se nejdříve k nošením roušek veřejností stavěla zdráhavě, později názor na zahalování nosu a úst začala měnit, vždy ale roušky označovala za dobrovolný doplněk karanténních opatření. WHO rovněž veřejnost nabádala, aby respirátory a profesionální roušky ponechala dostupné především pro zdravotníky.

"Vzhledem k měnícím se zjištěním WHO doporučuje vládám, aby podporovaly širokou veřejnost v nošení roušek v místech, kde se nákaza plošně šíří a kde je obtížné udržet fyzický odstup, jako jsou prostředky hromadné dopravy, obchody a další stísněné a přeplněné prostory," řekl Tedros.

Šéf WHO oznámil, že zdravotnická organizace na základě vyžádaného akademického výzkumu zároveň upravila doporučení, jak by měly látkové roušky vypadat. "Podle tohoto výzkumu WHO doporučuje, aby se látkové masky skládaly nejméně ze tří vrstev různého materiálu. Podrobnosti o tom, jaké materiály pro jednotlivé vrstvy radíme, jsou součástí těchto doporučení," dodal.

Na webu WHO jsou nyní dostupné video a grafiky toho, jak s látkovými rouškami zacházet. Ve videu WHO sděluje, že rouška by měla mít nejlépe tři vrstvy, vnější odpuzující vodu, vnitřní by měla vodu naopak pohlcovat a střední vrstva sloužit jako filtr.

Tedros zároveň zopakoval dřívější varování, že nošení roušek může vyvolat falešný pocit bezpečí a že roušky samy o sobě bez doprovodných hygienických a karanténních opatření nejsou jedinou ochranou.

Ještě na konci dubna expertka WHO Dorit Nitzanová na dotaz ČTK sdělila, že zdravotnická organizace nadále doporučuje, aby roušky a respirátory jako ochranu před koronavirem nosili především zdravotníci a nakažení. Dodala tehdy, že veřejnost musí roušky chápat pouze jako doplněk celého souboru preventivních opatření.

Povinnost nosit roušky zavedla na počátku pandemie řada zemí. Česko bylo jedním ze států, které až na výjimky nařídilo obyvatelstvu povinné zakrytí úst a nosu na veřejnosti. Nyní v Česku platí nošení roušek v prostředcích hromadné dopravy či v obchodech.