WHO odhaduje, že kvůli pandemii mohlo zahynout až 180 tisíc zdravotníků

Ze 135 milionů zdravotníků po celém světě jich od vypuknutí pandemie do května 2021 zemřelo 80.000 až 180.000. "Tyto odhady vycházejí z 3,45 milionu úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19, které byly do května 2021 oznámeny WHO, tedy z čísla, které je samo o sobě nižší, než je skutečný počet zemřelých," uvedla organizace v prohlášení.

"Proto je nezbytné, aby byli zdravotníci očkování přednostně. Údaje ze 119 zemí naznačují, že v průměru jsou plně imunizovaní dva z pěti zdravotníků na celém světě," uvedl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Tento průměr ale samozřejmě stírá obrovské rozdíly mezi regiony a ekonomickými skupinami. V Africe má dokončené očkování pouze každý desátý zdravotník. Přitom ve většině zemí s vysokými příjmy je jich plně naočkovaných přes 80 procent," dodal.

WHO proto vyzvala všechny země, aby zajistily, že proti covidu-19 budou plně očkovaní všichni zdravotníci spolu s dalšími rizikovými skupinami. "Skutečnost, že více než deset měsíců od schválení první vakcíny stále nebyly očkovány miliony zdravotníků, je odsouzeníhodná pro země a společnosti, které mají kontrolu nad globální nabídkou vakcín," prohlásil šéf WHO. Připomněl, že země skupiny G20 se zavázaly darovat do programu WHO na distribuci covidových vakcín do méně rozvinutých států (COVAX) více než 1,2 miliardy dávek očkování. Zatím ale podle WHO dodaly pouze 150 milionů dávek.

Cílem WHO je, aby do konce roku bylo plně naočkováno 40 procent populace v každé zemi, ale 82 státům hrozí, že toho nedosáhnou.

Dodávky do programu COVAX zkomplikoval fakt, že Indie se kvůli tíživé epidemické situaci rozhodla ponechot si stamiliony dávek vakcín, které slíbila. Rozvojové země se proto musely obrátit přímo na výrobce, kteří již měli smlouvy s mnoha bohatšími zeměmi. Indie dnes oznámila, že brzy obnoví vývoz vakcín přerušený na začátku tohoto roku.