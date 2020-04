WHO se hájí. Jednali jsme rychle a důrazně, tvrdí její šéf

WHO v poslední době ostře kritizoval kvůli údajně nedostatečné počáteční reakci mimo jiné americký prezident Donald Trump. Tedros dnes podle agentury AFP rovněž oznámil, že na čtvrtek svolá expertní komisi WHO, aby zhodnotila dosavadní vývoj pandemie.

"WHO od počátku reagovala rychle a rázně, aby varovala svět," prohlásil dnes podle agentury Reuters Tedros. "Bili jsme na poplach včas a bili jsme na poplach často," řekl šéf WHO a ujistil, že organizace, která 30. ledna vyhlásila globální stav zdravotní nouze, je si počíná transparentně a zodpovědně.

Tedros se vrátil k práci WHO v uplynulých měsících a řekl, že díky ní bylo vyškoleno 2,3 milionu zdravotníků a provedeny miliony testů. Připomněl také, že WHO vnesla do temných hodin "hudbu a smích", když nedávno uspořádala telekonferenci s populární zpěvačkou Lady Gaga.

Další zástupce WHO Mike Ryan dnes řekl, že organizace chystá v příštích týdnech "obrovské navýšení" dodávek testů do 40 chudších zemí. Dostupnost testů je podle něj v mnoha částech světa, například v Africe, nadále zásadní otázkou. WHO prý nyní pracuje v prostředí "velmi narušeného globálního dodavatelského řetězce", kdy jsou výroba a distribuce krajně obtížné.