WHO se stále domnívá, že přínos vakcíny od AstraZeneky převažuje nad riziky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Světová zdravotnická organizace (WHO) neočekává, že vzniknou důvody k tomu, aby měnila své stanovisko k vakcíně proti covidu-19 od společnosti AstraZeneca. Přínos tohoto preparátu podle organizace převažuje nad riziky. Dnes to podle agentury Reuters řekl Rogerio Gaspar, ředitel odboru regulace a prekvalifikace WHO.