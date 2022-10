WHO upozornila na šíření tuberkulózy, přispěla k němu pandemie covidu

— Autor: ČTK

Po letech poklesu se ve světě s novou silou šíří tuberkulóza. Přispěla k tomu pandemie covidu-19 a související uzávěry, které omezily možnosti trasování a přístup ke zdravotní péči. Uvedla to dnes Světová zdravotnická organizace (WHO). Na tuberkulózu, kterou způsobuje bakterie napadající zejména plíce, loni podle WHO ve světě zemřelo 1,6 milionu lidí.