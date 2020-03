WHO už považuje šíření nákazy koronaviru za pandemii

Aktualizováno 18:09 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje nynější celosvětové šíření nákazy nového typu koronaviru za pandemii. V Ženevě to dnes podle agentury DPA prohlásil šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.