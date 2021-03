WHO vyzvala státy k darování deseti milionů vakcín chudým zemím

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus řekl, že globální program COVAX potřebuje okamžitě deset milionů dávek k očkování zdravotnických pracovníků a starých lidí. Cílem programu, který WHO zaštiťuje, je zpřístupnit vakcíny nízkopříjmovým zemím. Dlouhodobě se však potýká s nedostatkem očkovacích látek.

"COVAX je připraven dodávat, ale nemůžeme dodávat vakcíny, které nemáme. Bilaterální smlouvy, zákazy vývozu, vakcinační nacionalismus a vakcínová diplomacie způsobila pokřivení trhu s velkými nerovnostmi v nabídce a poptávce," řekl šéf WHO. "Deset milionů není moc a ani zdaleka to nestačí," dodal.

Indie, která je největším světovým výrobcem vakcín, dnes oznámila, že pro ni bude prioritní očkovat vlastní obyvatele. Na krok doplatí mimo jiné COVAX, který z velké části spoléhá na dodávky licenčních vakcín AstraZeneca vyráběných v Indii společností Serum Institute of India (SEI).

Šéf WHO poděkoval Indii za dosavadní vývoz a řekl, že její rozhodnutí je vzhledem k rostoucím počtům nakažených v zemi "pochopitelné". Podle něj WHO s Dillí v současnosti jedná o nalezení rovnováhy mezi dodávkami domácímu obyvatelstvu a vývozem do zahraničí.

COVAX dosud doručil 32 milionů vakcín do 61 zemí. Na 36 států však nadále čeká na první dodávky, aby mohly zahájit očkování, řekl šéf WHO. Země by podle něj měly spolupracovat, aby vakcinace mohla začít všude na světě do prvních 100 dní v letošním roce, tedy do 10. dubna.

Poradce WHO Bruce Aylward řekl, že WHO vede rozhovory s dobře zásobenými zeměmi o dárcovství vakcín a že některé z nich ukázaly "pozitivní zájem". Konkrétní státy nejmenoval.