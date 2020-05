WHO zakládá nadaci, spoléhá na peníze od soukromých dárců

Nadace má být nezávislým subjektem, který bude podporovat činnost WHO tím, že bude získávat finance z "netradičních zdrojů". V čele nadace bude bývalý švýcarský ministr zdravotnictví Thomas Zeltner. Agentuře Reuters Zeltner řekl, že doufá v příspěvky od majetných jednotlivců, podniků, ale i od široké veřejnosti.

Americký prezident Trump nařídil 14. dubna dočasně zastavit financování WHO. Zároveň organizaci obvinil, že nedokázala zabránit rozšíření koronaviru SARS-CoV-2, což podle něj bylo možné, kdyby WHO nešířila "dezinformace" předkládané Čínou. Minulý týden šéf Bílého domu pohrozil trvalým zastavením amerického financování organizace a přehodnocením členství USA, pokud WHO neprokáže svou nestrannost vůči Číně.

Generální ředitel WHO dnes popřel, že by vznik nadace souvisel s "nedávnými problémy s financováním". Na jejím vzniku se podle něj pracovalo několik let. WHO si na nedostatek financí stěžuje dlouhodobě. Její roční rozpočet činí zhruba 2,3 miliardy dolarů (56,7 miliardy Kč).

Příjmy WHO se skládají z členských příspěvků a z darů jednotlivých států. Spojené státy byly dosud zdaleka největším přispěvatelem, loni organizaci zajistily asi 22 procent jejího rozpočtu.

Čína měla podle původních plánů v dvouletému finančnímu období 2020 a 2021 organizaci poslat zhruba polovinu částky, kterou měly přispět USA. Čínský prezident Si Ťin-pching minulý týden přislíbil, že na boj s koronavirem pošle v příštích dvou letech další dvě miliardy dolarů (49,3 miliardy Kč).