Z Afghánistánu už bylo evakuováno přes sto tisíc lidí

Bílý dům dnes oznámil, že ve čtvrtek bylo z Afghánistánu dopraveno do bezpečí asi 12.500 lidí, čímž se počet evakuovaných osob od poloviny srpna, kdy se v zemi vrátilo k moci islamistické hnutí Tálibán, zvýšil na 105.000.

Hrozba dalších útoků v okolí kábulského letiště bude narůstat s tím, jak se bude blížit odchod západních vojáků ze země stanovený k 31. srpnu, upozornil dnes britský ministr obrany Ben Wallace. Londýn podle něj vstoupil do finální fáze své evakuační operace - Britové už nebudou instruovat další lidi, aby přišli na letiště k odletu. "Je nám velice líto, že nebylo možné evakuovat během tohoto procesu všechny," řekl Wallace. Britové se nyní budou snažit podle něj odvézt ze země ty, kteří už jsou na letišti. Šéf resortu obrany dále prohlásil, že útoky britskou evakuační misi neurychlily, ta podle něj pokračuje podle plánu.

Britské ministerstvo zahraničí dopoledne uvedlo, že se podařilo zachránit i tři afghánské rodiny, jejichž kontaktní údaje byly zaneseny v dokumentech, které zůstaly na britském velvyslanectví v Kábulu a dostaly se do rukou Tálibánu.

Francouzský ministr pro evropské záležitosti Clément Beaune dnes prohlásil, že Francie by mohla pokračovat v evakuacích z Kábulu i po dnešním večeru, který si původně stanovila jako mezní hranici. "Může to pokračovat i po dnešním večeru, ale musíme zůstat opatrní. Teroristický útok nesmí tuto operaci zastavit. Budeme pokračovat do poslední možné vteřiny," řekl Beaune. Ministr přesto připustil, že se ze země nepodaří přesunout do bezpečí všechny afghánské spolupracovníky spojenců, uvedla AFP.

Diplomat z NATO agentuře Reuters řekl, že všechny zahraniční síly v Afghánistánu chtějí ukončit evakuace svých občanů a pracovníků ambasád do pondělí 30. srpna. Některé země už evakuační lety úplně ukončily - ve čtvrtek mezi nimi bylo mimo jiné Německo, Nizozemsko, Kanada, Belgie, Dánsko a Polsko. V zemi je stále kolem 1500 amerických občanů, na 400 Britů či kolem 300 Němců, píše server BBC News.

Ukončení evakuací ohlásilo také Španělsko, jehož dva poslední evakuační lety přistály dnes ráno v Dubaji. "Těmito dvěma lety je evakuace Španělů a jejich afghánských spolupracovníků s rodinami uzavřena," uvedla podle agentury AFP španělská vláda. Podle AFP bylo na palubě letadel 81 Španělů, včetně zaměstnanců velvyslanectví a členů armády, čtyři portugalští vojáci a 83 Afghánců, kteří spolupracovali se Španělskem, Portugalskem a NATO. Celkem Španělsko dopravilo evakuačními lety do bezpečí téměř 2000 lidí.

V Římě dnes přistál poslední italský let se 109 Afghánci evakuovanými z Kábulu. Itálii se podařilo evakuovat více než 4900 afghánských spolupracovníků a jejich rodin. Austrálie, která za uplynulých devět dní dostala z Afghánistánu přes 4100 lidí, rovněž dnes oznámila ukončení evakuační operace, stejně tak učinilo Norsko a Švédsko.

I přes útoky, které si podle agentury AP vyžádaly životy nejméně 13 amerických vojáků a více než devíti desítek Afghánců, americký prezident Joe Biden uvedl, že evakuační lety budou pokračovat. Biden slíbil, že i po ukončení evakuační operace se Washington bude snažit dostat ze země Afghánce, kteří pomáhali USA v uplynulých letech.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes oznámil, že jeho země zahájila v Kábulu počáteční rozhovory s Tálibánem o žádosti islamistického hnutí, aby Turecko pomohlo s technickým provozem kábulského letiště po stažení USA. Turecko, které je jediným členem NATO s většinově muslimským obyvatelstvem, se podle Erdogana v této záležitosti ještě nerozhodlo.