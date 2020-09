Závod o vakcínu proti koronaviru se stává nekalým bojištěm

Vytváření vakcíny proti nemoci covid-19 začalo velmi slibně. Pouhých deset dní, jedenáctého ledna, od nahlášení nové respirační nemoci, se svět dozvěděl přesnou sekvenci genomu. Vědci z celého světa začali pracovat a již v půlce března se první kandidát testoval na lidech.

Vědci při honbě za lékem pokořili všechny dosavadní vakcinologické rekordy, ale postupem času začala být mezi týmy velmi zřetelná nevraživost, píše deník The Guardian. Přišla obvinění, že Rusové a Číňané infiltrovali výzkumné skupiny jiných zemí a biotechnologové je kritizovali za to, že si vybrali vlastní, dosud neschválené vakcíny. Nakonec Rusko představilo vakcínu, která neprošla standardním testováním a Moskva tudíž porušila pravidla. „Podnebí hledání vakcíny ztrpklo,“ napsala redaktorka Laura Spinney.

Také Čína testuje svou vakcínu, která, stejně jako ruská verze, není zatím důkladně prověřena. Oznámila dokonce, že svou verzi vakcíny podává klíčovým pracovníkům již od července.

V USA se vědci bojí rostoucího politického tlaku ze strany Donalda Trumpa. Ten obvinil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) z toho, že mu záměrně znesnadňují volební kampaň a odložil schválení jakékoli vakcíny až na dobu po prezidentských volbách. „Američané jsou kvůli tomu s vývojem vakcíny značně pozadu,“ dodala Spinney.

Vědci jsou honbou za prvenstvím znepokojeni

Spěchají ale také vědci. Druhého srpna navrhl v časopisu Forbes výpočetní biolog Univerzity Johna Hopkinse, aby byla slibná vakcína před dokončením klinických studií uvedena do širší skupiny dobrovolníků. Hned druhý den ale vzal svůj návrh zpět. Mezitím obhajuje svou vakcínu skupina napojená na Harvardskou univerzitu. „V reálném světě umírá každý den spoustu lidí. Nevěříme, že naše vakcína je pro lidi stejným rizikem jako covid-19,“ uvedl člen skupiny Preston Estep deníku The Guardian.

Mnoho vědců se proto obává, že jsou věci dělány ve shonu. „Jsem více a více znepokojená tím, že se vývoj dělá ve spěchu,“ řekla ředitelka Vakcinologického centra v Londýně Beate Kampmannová. S obavami se přidal také šéfredaktor vědeckého časopisu Science. „Zkratky v testování bezpečnosti a účinnosti vakcín ohrožují v krátkodobém horizontu miliony životů a na dlouhou dobu poškodí důvěru lidí ve vakcíny a vědu,“ napsal H. Holden Thorp. Dále varoval, že používání neověřených vakcín by mohli použít politická hnutí, které šíří strach z očkování.

Výstižné názvy, které podporují myšlenku závodu, mají i vládní programy vývoje vakcíny. Americká vláda pojmenovala financování vývoje Operace Warp Speed. Warp znamená anomálii v toku času a speed je v překladu do češtiny rychlost. Celý název odkazuje na sci-fi seriál Star Trek. Rusové názvem vakcíny Sputnik V odkazují na studenou válku a závody o dobytí vesmíru.

Vynechávání a slučování fází testování

Průběh testování vakcíny má obvykle tři fáze. Nejprve dostane látku malá skupina zdravých lidí, aby se ověřila její bezpečnost a že nezpůsobuje vedlejší účinky. Druhá fáze testuje schopnost vakcíny vyvolat imunitní odpověď. Provádí se to u stovek lidí, z nichž někteří dostávají placebo nebo jinou vakcínu. Ve třetí fázi testování se obvykle látka podává desítkám tisíc lidí, kteří jsou po mnoho měsíců sledováni. Provádí se to na místě, kde je vysoké riziko infekce. Všechny tyto fáze přitom fungují jako ověření účinnosti, a hlavně bezpečnosti vakcíny. Každopádně se vakcína sleduje i potom.

Rusko při oznámení schválení Sputniku V nemělo provedené testy u více než sta lidí. Byly zveřejněny zprávy o první a druhé fázi, ale Moskva neposkytla žádné detailnější informace. Rusko má dokonce nižší standardy na schvalování léčiv, než doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO).

V současné době se připravují v Centru pro kontrolu a prevenci nemocí v Africe na třetí fázi testování. Tam rostou ohniska covidu-19 a je tím pádem vhodným místem pro testování. Problémem je, že v Africe může být dohled nad domnělou vakcínou nestálý. „Často tam, kde máte většinu případů infekčních onemocnění není infrastruktura pro sledování příliš dobrá,“ řekla Kampmannová.

Nicméně WHO a nezisková organizace Koalice pro inovace epidemiologické připravenosti (Cepi), která pomáhá koordinovat vývoj vakcín proti covidu-19, podpořily „pandemické paradigma“ při kterém probíhají současně fáze dvě a tři.

Toto odůvodňují tím, že budou stejně provedeny všechny testy jen ne ve správném pořadí. To ale znamená větší finanční risk pro výrobce vakcíny, jelikož musí postoupit do dalšího peněžně náročnějšího testování, aniž by věděli, že vakcína bude schválena. Proto do vývoje Cepi nebo Warp Speed investují nemalé veřejné peníze. „To že máme více společností ve vakcínovém podnikání je pozitivním aspektem pandemie,“ řekl ekonom z Massachusettského technologického institutu Andrew Lo.

Pro filozofa a biochemika Anguse Dawsona z University v Sydney taková situace ukazuje, že komerčnost hraje ve vývoji vakcíny dominantní roli. Řekl, že WHO měla být instituce řídící celkový vývoj. Bohužel ta je podfinancovaná a nemá potřebnou autoritu. „Lidé si myslí, že WHO má velkou globální moc, ale i moje univerzita má větší rozpočet,“ uvedl.

Vakcinační nacionalismus

To má nyní důsledky v tom, co Cepi nazvala „vakcinačním nacionalismem“. Mnoho států se totiž snaží zajistit vakcíny pouze pro své vlastní občany. Proto v červnu Cepi, WHO a Vakcinační aliance Gavi vytvořili projekt COVAX, který má přesvědčit vlády, aby investovaly do vývoje vakcín a zaručily si tak dodávky k pokrytí dvaceti procent nejzranitelnějších.

Ředitel Vakcinačního a edukačního centra Dětské nemocnice ve Philadelphii Paul Offit je optimistický a myslí si, že pokud vakcína dodrží všechna pravidla lidé si ji vezmou. „Pokud jsou aktuální předpovědi správné, bude vakcína na covid-19 k dispozici v roce 2021. Bude mnohem více důvodů, proč jí důvěřovat než ne,“ napsala Spinney.

Podle Kampmannové si musíme být, ale stále vědomi toho, co je v sázce. „Musíme být opatrní, protože to, co děláme nyní může mít dopad na důvěru ve všechny vakcinační programy,“ řekla.