Základní školy jsou na druhý stupeň připravené, testy ale mají jen na dva týdny

"Máme samozřejmě zájem na tom, aby šli žáci co nejdřív do škol. A musíme to zanalyzovat, jaké jsou ceny PCR testů na trhu. Ale samozřejmě za tím vidím to, že se to (testování) ministerstvo snaží přenést na obce," řekl starosta Havlíčkova Brodu a senátor Jan Tecl (ODS).

Podle starosty Třebíče Pavla Pacala (Pro Třebíč) je na nabízeném příspěvku pro školy nevýhodné až zpětné vyplácení příspěvku. "Když si uvědomíme, jakou prodlevu má stát směrem k různým organizacím, ať už jsou to různé podpůrné covidové programy, odměny zdravotníkům v nemocnicích, tak mám trošku obavu, jestli to nebude příliš finančně zatěžující pro školy, aby do něčeho vkládaly peníze a pak čekaly půl roku, možná rok, až jim to stát zaplatí," řekl Pacal. Nakupování testů by také podle něho zbytečně navyšovalo administrativu škol.

Základní škola v Křížové ulici v Jihlavě si plán návratu dětí z druhého stupně připravila už ve středu. Nastoupí vždy část konkrétního ročníku, řekla ředitelka školy Jana Nováková Hotařová. "Jsme připravení, teď ještě dolaďujeme nějaké maličkosti," řekla ředitelka. Škola má 314 žáků, ve druhém stupni je 149 z nich.

Antigenních tesů má nyní škola dost na testování v příštím týdnu a na pondělní testování v týdnu následujícím. Děti v nižším stupni se testují jednou týdně, druhý stupeň se bude testovat dvakrát za týden. O nákupu PCR testů se bude škola rozhodovat až po dohodě se zřizovatelem. "Zatím je to nová informace, nejdřív si nad tím musíme sednout a probrat to se zřizovatelem. Zatím na to ale nepřejdeme, máme antigenní testy a doufám, že nám ministerstvo další dodá," řekla ředitelka.

Podle informací Kraje Vysočina bylo v kraji k 30. září 2020 v základních školách 25.929 žáků na první stupni a 19.633 žáků na druhém stupni. Většinu základních škol v kraji zřizují obce.

Vysočina patřila spolu s Jihočeským a Zlínským krajem k regionům, kde se kvůli epidemické situaci otevření druhých stupňů základních školo týden oddálilo.