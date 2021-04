Základní školy mají zásoby antigenních testů do 7. května

Navíc i tyto školy využívají antigenní testy pro žáky, kteří přijdou do školy jindy než v den určený pro PCR testování. Vyplývá to z odpovědí zástupců Asociace ředitelů základních škol na dotaz ČTK.

Testování na covid-19 se ve školách dělá povinně dvakrát týdně neinvazivními antigenními testy, jejichž výsledek se zjistí do 15 minut. Jako alternativu si školy mohly zajistit jednou týdně PCR testování, které je dražší a jeho výsledky bývají k dispozici až další den, protože se vyhodnocují v laboratoři. Na rozdíl od antigenních testů ale odborníci hodnotí PCR testy jako přesnější. Antigenní testy dosud pro školy zajišťoval stát. Správa státních hmotných rezerv nicméně v pondělí oznámila, že zrušila tendr na jejich další dodávku do škol. Ministerstvo školství přitom chtělo mít dalších 5,6 milionu testů ve skladech správy už 3. května.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého by nyní všechny školy měly mít dostatek testů do 7. května. Něco jim zřejmě zbyde, ale podle něj už to asi nebude ani na jedno kompletní testování. Věří, že zástupci vlády problém včas vyřeší. Pokud by si měly testy pořizovat samy školy, doufá, že dostanou aspoň seznam testů, které jsou vhodné. Místopředseda asociace Jaroslav Jirásko se takového řešení hrozí. Školy by podle něj musely vyhlašovat jednotlivá výběrová řízení. "To by bylo peklo," řekl.

Konkrétně Masarykova základní škola v pražských Klánovicích, kterou vede Černý, využívá PCR testy v kombinaci s antigenními testy. PCR testování dělá v termínech domluvených s laboratoří. Škola ho má nyní domluvené do konce příštího týdne a zároveň má potom ještě zásobu antigenních testů na dva týdny, a to i pro druhý stupeň v rotační výuce, řekl ředitel. PCR testování podle něj zajistili školám někteří zřizovatelé, jako třeba Praha 9. "Ve finále ale naprostá většina škol po republice má testy antigenní," řekl. Sám slyšel asi o 80 školách se zájmem o PCR testování. V Česku je kolem 4200 základních škol.

Základní škola K. V. Raise v Lázních Bělohrad, kterou řídí Jirásko, PCR testy nepoužívá. Spotřeba antigenních testů v dalších dnech bude podle vedení školy záležet i na tom, kolik deváťáků se bude testovat k přijímacím zkouškám ve škole a kolik třeba jinde. Až příští týden se tak ukáže, co zbyde do pondělí 10. května. Při rotační výuce prvního stupně a skupinových konzultacích druhého stupně se podle Jiráska dosud testovalo vždy kolem 100 dětí a 35 zaměstnanců. Škola má zhruba 400 žáků.