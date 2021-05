Zaměstnanci v sociálních službách se musí dál pravidelně testovat na koronavirus

Italské úřady poslaly loď německé neziskové organizace Sea-Eye, která veze více než čtyři stovky zachráněných migrantů, do sicilského přístavu Pozzallo. Provozovatel plavidla si kvůli tomu stěžuje na šikanu, protože loď se aktuálně nachází poblíž Palerma a do Pozzalla to má nejméně dva dny plavby. Informovala o tom dnes agentura DPA.