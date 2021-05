Zaorálek míní, že hygienička porušila dohody o rozvolňování v kultuře

Lidé by mohli mít z veřejného zdravotního pojištění v červenci a srpnu hrazeny dva PCR a dva antigenní testy na koronavirus. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Ke konci června by se podle ní mohlo zároveň otevřít očkování proti covidu-19 vakcínou od firem Pfizer/BioNTech pro děti od 12 let.