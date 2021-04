Zastupitelka Udženija chce po radní omluvu za výroky o hazardu

Pokud to radní neudělá, bude se prý bránit u soudu. Udženija dnes přečetla předžalobní výzvu na jednání pražských zastupitelů. Marvanová nařčení odmítla a řekla, že se nemá za co omlouvat, naopak prý Udženija porušila její práva výrokem, že porušila zákon, když včas nedodala zastupitelům vyžádané dokumenty.

Udženija v polovině března zveřejnila tiskovou zprávu, že Marvanová porušila zákon o hlavním městě, když prý měla do 30. listopadu 2020 předložit zastupitelům stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o vyhlášce o hazardu. Marvanová to tehdy odmítla a vyjádření Udženije označila za lživé.

"Já bych se chtěla vrátit k tomu, co se tady stalo na minulém zasedání. Jediné, o co mi jde, je spravedlnost. Byla jsem to já, kdo stál po boku, kdy jsme vyhlásili nulovou toleranci. Mě se to dotklo," řekla na dnešním zasedání Udženija.

Marvanová se jí prý dotkla výroky na svém facebookovém profilu a v médiích, kdy uvedla, že "právě paní Udženija a někteří další vlivní členové ODS nepokrytě bojují za zájmy hazardu a provozovatelů heren a provozovatelů heren a kasin.".

Po Marvanové požaduje do sedmi dnů omluvu zaslanou doporučeným dopisem, který zároveň zveřejní na svém facebookovém profilu tak, aby byl tento příspěvek veřejně přístupný. Zároveň požaduje zmíněných 30.000 korun, které dá na dobročinné účely.

"Místo toho, abychom politicky jednali, tak hrozíte žalobami. Rozumíte, co děláte, vy, zástupci ODS? Vy chcete, abych dokládala, že někteří jsou spojeni s hazardem? To já nechci, já nechci, abychom se takto rozeštvávali," řekla Marvanová.

Výzvu si na zasedání osobně nepřevzala. "Pokud paní Udženije mi chce poslat předžalobní výzvu, ať mi ji pošle. Nemám, za co se omlouvat. Byla to paní Udženija, která na mě brutálně zaútočila, že jsem porušila zákon a ohrozila funkci radní. To naopak zranilo mě," řekla Marvanová. Diskusi o hazardu prý bere jako politický spor a nechci jej přenášet na půdu soudu.

Zastupitelé dnes hazard řešili skoro tři hodiny v souvislosti s informací předloženou Marvanovou. Opoziční zastupitelé ODS a ANO v diskuzi vesměs opakovali argumentaci z doby, kdy se vyhláška schvalovala. Zákaz výherních automatů podle nich problém neřeší, provozovny se pouze přesunou za Prahu nebo na internet a město přijde o příjmy z hazardu. Zastupitelé po dlouhé debatě informaci o stavu posouzení vyhlášky pouze vzali na vědomí.

O hazardu, jeho zákazu, ale i výše zmíněných výrocích radní se zastupitelé přeli několik hodin již na březnovém zasedání. Tehdy se zastupitelé hádali v rámci diskuse. Předmětem sporu bylo znění vyhlášky o zákazu hazardu a rovněž spor o tom, kdo podporuje či nepodporuje hazard v Praze.