Storová tlak na své odvolání necítí, s Arenbergerem komunikuje

V souvislosti s debatou o ruské vakcíně Sputnik uvedla, že o použití neregistrovaných vakcín proti covidu-19 v rámci klinických studií zatím nikdo nepožádal, příprava takové studie podle ní nějaký čas zabere.

Storovou a bývalého ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) označil už dříve prezident Miloš Zeman za hlavní překážky pro dodávky ruské vakcíny Sputnik V do Česka ještě před registrací pro použití v EU. Zeman, který je zastáncem této vakcíny, kvůli tomu požadoval demisi ministra. Blatný byl minulý týden odvolán. Kvůli jednání o případných dodávkách Sputniku se příští týden chystá do Moskvy vicepremiér a pověření ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD).

Storová na dotaz řekla, že necítí tlaky na své odvolání. Připomněla, že premiér Andrej Babiš (ANO) i Arenberger preferují používání registrovaných vakcín. SÚKL je odborný ústav a tak se i chová, poznamenala. Na dotaz, zda se něco změnilo po výměně v ministerském křesle, uvedla, že s novým ministrem komunikuje, řeší pracovní věci a nejde o nic nestandardního. Společné vztahy označila za profesionální.

Arenberger po svém nástupu uvedl, že by se neschválené preparáty včetně vakcíny Sputnik V mohly v Česku používat v klinických studiích. Storová uvedla, že to je jeden ze způsobů, jak je možné používat neregistrované léky. "Má to ale své pravidla," řekla. O povolení musí nejprve někdo SÚKL požádat, což se podle ředitelky zatím nestalo. Žadatel musí připravit řadu dokumentů a navrhnout, jak by studie vypadala. Pokud mají být klinická hodnocení kvalitní, jejich příprava podle Storové "nějaký čas" zabere.

Storová také komentovala rozhodnutí Dánska ukončit očkování vakcínou od firmy AstraZeneca kvůli vzácným případům krevních sraženin. Podle ní takové rozhodnutí může udělat každý stát. Česko podle ní v tomto respektuje vyjádření evropských orgánů, podle kterých jsou přínosy vakcíny větší než rizika. Kvůli případům krevních sraženin byla také odložena distribuce očkovací látky od společnosti Johnson & Johnson do Evropy. Storová předpokládá, že hodnocení amerických orgánů bude hotové v řádu dní.

Ředitelka SÚKL se staví rezervovaně k některým úvahám o tom, zda je možné kombinovat vakcíny různých výrobců. Uvedla, že nemá žádné důkazy o tom, že by to bylo vhodné a že by to byl přínos pro pacienta.