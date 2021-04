Zelení posílají do boje o post německého kancléře Annalenu Baerbockovou

Německá vláda navrhne výhody pro očkované proti nemoci covid-19 v nadcházejícím týdnu, schválení spolkovými zeměmi je pak možné očekávat k 28. květnu. Dnes to v televizi ARD prohlásil německý ministr zdravotnictví Jens Spahn. Jádrem opatření má být rovnocennost očkování s negativním testem, očkovaní navíc nebudou muset do karantény při návratu do Německa či po kontaktu s infikovaným.