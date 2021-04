Zeman bude zřejmě kauzu Vrbětice zpochybňovat. Koudelka zůstane plukovníkem, říká politolog

Není zaskočen, že prezident Miloš Zeman se doposud nevyjádřil ke kauze Vrbětice na Zlínsku z roku 2014, ve které podle zjištění Bezpečnostní informační služby (BIS) spolu s policejní Národní centrálou pro odhalování organizovaného zločinu (NCOZ) stojí za explozí muničního skladu důstojníci ruské tajné služby GRU. Politolog Ladislav Mrklas právě na zmíněné aféře poukazuje, že hlava státu neplní svoji tradiční roli, která se od ní očekává. „Už jsme si zvykli, že prezident Zeman není svorníkem. Společnost spíše rozděluje, než spojuje.“

Bývalý prorektor vysoké školy CEVRO Institut uznává, že by vrchní velitel ozbrojených sil měl na tak závažnou událost zareagovat patrně dříve. „Jeho mlčení může vypovídat i o tom, že si chtěl od vypuknutí kauzy zachovat určitý odstup a vše si promyslet. I když je jeho mediální obraz silně narušen a část společnosti se vůči němu vymezuje, existuje ještě skupina lidí, která jej respektuje a Zemanovi záleží, jak jeho projev přijmou. A právě své podporovatele chce zaujmout, a proto si mohl dát na čas,“ zamýšlí se Mrklas pro EuroZprávy.cz. Zároveň ale upozorňuje, že prezidentova obliba klesá, což ukázal i nedávný průzkum.

Politický analytik si netroufne tvrdit, zda Miloš Zeman vytvářel na ministerského předsedu Andreje Babiše (ANO) a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD), který do středy kromě postu ministra vnitra vykonával i pozici šéfa diplomacie, nějaký tlak, aby země nevyhošťovala tak velké množství ruských diplomatů z ambasády. „Nerad bych se pouštěl do čirých spekulací. Ale největší slabinou pana prezidenta je, že má problém s komunikací. Proto vůbec nemůžeme vědět ani odhadovat, co se dělo na lince mezi Hradem, Strakovou akademií a Černínským palácem,“ krčí rameny. Expert na český politický systém konstatuje, že vše komplikuje i skutečnost, že veřejnost neví, kdo za prezidenta Zemana hovoří. „Opravdu totiž netušíme, zda tlumočené výroky pocházejí od něj, anebo je přednášejí lidé z jeho blízkého okolí, kteří se chtějí zviditelnit,“ míní.

Na aféře ztratí strany, které se jasně nevymezí

Odborný asistent na katedře politologie a mezinárodních vztahů CEVRO Institutu je zatím opatrný v hodnocení, jak se kauza Vrbětice promítne na tuzemskou politickou scénu. „Vše bude záviset na tom, zda se ukáže, jak dlouho někteří politici o aféře věděli a jak dlouho ji tutlali. Pokud se potvrdí, že informace měli k dispozici delší dobu, pak případné zjištění může otřást důvěrou v politiky i celou scénou,“ je přesvědčený odborník. Z celé situace ohledně Vrbětic na Zlínsku může těžit několik subjektů, a to i na protipólech politického dění. „Posílit tedy může jak opozice, která dlouhodobě razí prozápadní orientaci a kritizuje Rusko, ale získat tak může rovněž například i SPD, která konzistentně bude Vrbětice zpochybňovat. Největší ztrátu mohou proto nyní utrpět strany či hnutí, které se nebudou jasně vymezovat a zůstanou stát někde uprostřed,“ predikuje.

Politický komentátor soudí, že exploze muničního skladu ve Vrběticích bude mít v následujících dnech ještě větší mezinárodní rozměr a určitě nezůstane jen u vyhošťování diplomatů. „Do situace se může promítnout i eskalace napětí v případném rusko-ukrajinském konfliktu. Navíc velkou neznámou je pro mě, jak se zachová Západ. Ano, ve verbální formě se nám dostalo podpory, ale jedná se jen o pouhá gesta, která ale nic konkrétního neříkají.“ Specialista i na středoevropskou politiku říká, že je velice sympatické, jak zareagovaly pobaltské státy se Slovenskem a Polskem, které vyhošťují diplomaty či zaměstnance z ambasád. „Sice všechny zmíněné země jsou citlivé na ruský tlak, mají s jeho diktaturou drsné zkušenosti, ale zatím jsou aktivní pouze malé státy, kterých se silná velmoc nezalekne. Klíčové proto bude, jak se zachovají západní mocnosti,“ tvrdí Mrklas.

Politolog, který absolvoval doktorské studium na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, má naopak zcela jasno, že ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka nebude ani na pošesté prezidentem Milošem Zemanem povýšen do generálské hodnosti. Hrad dlouhodobě šéfa kontrarozvědky kritizuje a označuje jej za špatného manažera. Vláda i v souvislosti s odhalením ruských tajných akcí ve Vrběticích v pondělí navrhne Koudelku na opětovné povýšení, přičemž kabinet poukazuje na jeho vysoké profesní a lidské kvality. Koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, dokonce požaduje, aby plukovník Koudelka za zvládnutí situace ohledně Vrbětic obdržel státní vyznamenání, a to medaili Za zásluhy. „Miloš Zeman si jistě najde další konzistentní důvod, proč pana plukovníka Michalu Koudelku nepovýší a zůstane mu tak současná hodnost. Ani jej nevyznamená,“ praví Ladislav Mrklas.