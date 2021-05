Zeman jmenoval nové generály. Koudelku opět ne

Zemanovo vystoupení zapadá do dezinformačních příruček ruských zpravodajských služeb, říká Žantovský

ROZHOVOR – Ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský věří, že je reálné, aby Senát podal ústavní žalobu na prezidenta republiky Miloše Zemana ve věci podezření z velezrady, a to ohledně jeho výroků v kauze Vrbětice. Bývalý diplomat je podepsán pod peticí osobností, která horní komoru ke zmíněnému kroku vyzývá. „Senát již jednou ústavní žalobu na prezidenta podal a to z důvodů, které byly méně závažné, i když opodstatněné. Tím spíše by tak měl postupovat i tentokrát. Prezident účinně podvrátil důvěryhodnost tuzemské diplomacie a českého státu. Tomu se všude na světě říká velezrada,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz Michael Žantovský.