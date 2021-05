Zeman na konci roku možná navštíví Srbsko

"Mluvili jsme s panem prezidentem o úspěšně se rozvíjející ekonomické spolupráci," řekl Zeman na tiskové konferenci, která se konala bez otázek novinářů. Mluvili také o zahraničních vztazích. "Chtěl bych ocenit srbskou schopnost navázat přátelské nebo alespoň korektní vztahy se všemi významnými zeměmi," poznamenal český prezident. Ocenil rychlý postup očkování v Srbsku. Je podle něj spojen s tím, že Srbsko má k dispozici vakcíny z několika zemí.

Zeman dodal, že doufá v to, že se do Srbska "těsně před ukončením prezidentské mise" ještě jednou podívá. Podle Vučiče by se tak mohlo stát ještě letos na konci roku při otevření Českého domu v Bělehradě.

Vučić v této souvislosti připomněl českou menšinu v Srbsku. Řekl, že by jí přál, aby měla vlastní národní dům. Za jeho obnovení se přimlouval Zeman při své návštěvě v Srbsku 2019. Původní Český dům v Bělehradě v 60. letech zkonfiskovala Jugoslávie.

Vučić ocenil pohostinnost, se kterou byl na Hradě přijat a poděkoval za podporu vstupu Srbska do Evropské unie. Pro vstup Srbska do EU se v posledních měsících přímo v Bělehradě vyslovili premiér Andrej Babiš (ANO) i tehdejší ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Petříček při své březnové cestě označil spolupráci se západním Balkánem a jeho budoucí integraci do EU za jednu z priorit české zahraniční politiky. Srbsko získalo status kandidáta členství v EU v roce 2012. První kapitoly přístupových rozhovorů s ním unie otevřela o tři roky později.

O vstupu Srbska do Evropské unie mluvil srbský prezident i na odpoledním jednání s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). "Chceme, aby bylo Srbsko v Evropské unii, protože budeme mít přirozeného spojence," řekl Vondráček po schůzce ČTK a Českému rozhlasu.

Dalším tématem byla otázka vakcinace proti covidu-19 . Bavili se i o historii a o přátelství prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka s jugoslávským králem Alexandrem. "Říká se, že tenkrát ty vztahy byly na úplně nejlepší úrovni. Shodli jsme se, že už jsou zase takové, jako byly za dob Masaryka a Alexandra," řekl Vondráček. Vučić se také zajímal o podzimní české sněmovní volby a krátce se bavili o situaci v Kosovu. Vučić je v Česku od pondělí, kromě Zemana a Vondráčka má na programu také dnešní večerní schůzku s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a středeční s premiérem Andrejem Babišem (ANO).