Zeman podle Schillerové podpořil chystané úspory včetně rušení daňových výjimek

Již dříve Schillerová uvedla, že úsporná opatření na příjmové i výdajové straně zahrnují komplexní revizi daňového systému, včetně úprav spotřebních daní, revizi zdanění globálních společností a redukci daňových výjimek. Dále ministryně plánuje zmrazení platů úředníků, státních zaměstnanců a ústavních činitelů, snížení provozních výdajů ministerstev a státních úřadů o pět až deset procent a racionalizaci dalších agend. Jednou z cest je podle ministryně i sjednocení IT systémů v rámci státní správy.

S případnými úsporami počítá alternativní scénář vývoje veřejných financí, který ministerstvo nastínilo v Konvergenčním programu. Tento základní dokument země pro přijetí eura schválila v pondělí vláda a do konce dubna jej musí odeslat do Bruselu. Ministerstvo v dokumentu uvádí, že letos počítá se schodkem veřejných financí 8,8 procenta HDP a příští rok s poklesem deficitu na 5,9 procenta. Loni deficit veřejných financí činil 6,2 procenta HDP.

V základním scénáři počítá ministerstvo s postupným snižováním deficitu veřejných financí na 5,2 procenta HDP v roce 2024. Alternativní scénář, v jehož rámci by mělo zavést úsporná opatření, by deficit snížil v roce 2024 na 4,2 procenta. V základním scénáři také ministerstvo počítá s tím, že by zadlužení do roku 2024 stouplo až na 54,6 procenta HDP, a dostalo by se tak na dosah tzv. zákonné dluhové brzdy 55 procent. Alternativní scénář počítá s růstem dluhu na 52,8 procenta v roce 2024.

U daňových výjimek Schillerová upozornila, že na základě analýzy z roku 2018 jsou v českém daňovém systému výjimky za zhruba 300 miliard korun. Rušení výjimek by přitom mělo být podle ministryně součástí debaty o celém daňovém mixu v ČR. "Musíme debatovat o novém daňovém mixu. máme drahou cenu práce, ale je třeba se o tom bavit i v kontextu daňových výjimek a zdanění globálních firem. Chci pokračovat ve zdanění komodit, které souvisí se zdravím, nebo Evropa například jedná o daních u plastů," uvedla ministryně.

MF podle ní chystá nový zákon o daních z příjmu, který měl být podle dřívějších informací hotový do konce tohoto volebního období. Ministerstvo jej ale nakonec podle Schillerové předloží po výzvách profesních a odborných organizací později, a to v návaznosti na nový zákon o účetnictví. Ten by měl platit od roku 2023 a ministerstvo nyní připravuje jeho paragrafované znění.