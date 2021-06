Zeman podle senátního výboru není schopen vykonávat úřad prezidenta

Izraelský parlament zvolil na příštích sedm let do čela státu labouristu Jicchaka Herzoga. Nahradí Reuvena Rivlina, který je prezidentem od července 2014. Šedesátiletý Herzog je synem někdejšího prezidenta Chaima Herzoga a v minulosti vedl Stranu práce. Bude jedenáctým prezidentem státu a Rivlina by měl vystřídat v červenci.