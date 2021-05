Zemědělci chtějí změny nekalých praktik, změna se nestíhá projednat

Členové Agrární komory ČR si přejí zákaz některých nekalých obchodních praktik, jako je například odběr zboží za podnákladové ceny. Změny měla přinést do české legislativy novela zákona o významné tržní síle, kterou se měla zavést do ČR evropská směrnice o nekalých obchodních praktikách. Zákonodárci měli na implementaci čas do začátku letošního května, což ale nestihli. Novelu ještě ani neprojednala vláda, informovala dnes v tiskové zprávě komora.