Živnostníci za týden podali asi 5550 žádostí o ošetřovné za březen

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které musely kvůli uzavření škol a sociálních zařízení omezit podnikání z důvodu péče o dítě do deseti let nebo handicapovaného člověka mohou o dotace žádat do 21. května. Na podporu je připraveno 126 milionů korun.

Příjem žádostí do březnové výzvy programu Ošetřovné pro OSVČ spustilo MPO 22. dubna. Živnostníci musejí vyplnit on-line formulář. Jeden žadatel může předložit jen jednu žádost. V případě, že si chce příspěvek nárokovat za více dětí, uvede je všechny do jednoho formuláře. Zájemci o dotaci podle Filipové nejčastěji chybují v tom, že nedoloží výkon samostatné výdělečné činnosti hlavní nebo nepřiloží doklad o karanténě ve škole nebo v zařízení sociálních služeb.

Vyplněnou žádost úřad doporučuje odeslat datovou schránkou, bude tak nejrychleji zpracována i vyplacena. Živnostníci ji ale mohou poslat i e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou, nejlépe doporučeně.

OSVČ mají stejně jako v předchozích výzvách nárok na 400 korun za každý kalendářní den včetně víkendů. Příspěvek se ale nevztahuje na období jarních prázdnin, nelze ho kombinovat s kompenzačním bonusem, který připravilo ministerstvo financí. O dotaci nemohou žádat lidé, kteří mají ještě jiný příjem a samostatnou výdělečnou činnost mají jako vedlejší. Nárokovat si ji nemohou ani živnostníci, kteří si dítě nebo ošetřovaného člověka nechali doma dobrovolně.

Kvůli druhé vlně koronaviru musely školy, s výjimkou mateřských, zavést výuku na dálku od 14. října. Postupně se žáci do škol vraceli od 18. listopadu, většina školáků a studentů usedla do lavic poté naposledy 18. prosince. Vzhledem ke špatné epidemické situaci vláda od 1. března rozhodla o uzavření také mateřských škol, prvních a druhých tříd základních škol a speciálních škol, které od ledna jako jediné fungovaly v prezenčním režimu. Do škol se od 12. dubna v celé ČR vrátila přibližně polovina žáků prvního stupně základních škol, minulý týden je vystřídala druhá polovina dětí. Běžná výuka se obnovila ve speciálních školách a malotřídkách. Do školek mohli nastoupit předškoláci a mladší děti zdravotníků a dalších vybraných profesí. V pondělí se směly kompletně otevřít mateřské školy v Plzeňském, Královéhradeckém a Karlovarském kraji, kde výskyt nově nakažených covidem-19 klesl pod 100 na 100.000 obyvatel za sedm dní.