Zoologické zahrady mohou od 24. otevřít vnitřní pavilony

Ve vnitřních prostorech budou zakázány skupinové prohlídky. Návštěvníci zahrad budou všude muset od cizích lidí dodržovat odstup alespoň dva metry.

Zoologické a botanické zahrady mohly po nuceném uzavření kvůli pandemii koronaviru pustit do venkovních prostor návštěvníky 12. dubna. Nejprve mohly naplnit kapacitu na 20 procent, ode dneška vláda limit zvedla na 50 procent. Díky dalšímu uvolnění protiepidemických opatření mohou od dnešního dne v zahradách fungovat také restaurační zahrádky. Dosud bylo možné občerstvení prodávat jen přes výdejní okno s sebou.

Zoologické a botanické zahrady byly kvůli pandemii naposledy uzavřeny od 18. prosince. Loni na jaře nesměly fungovat od 13. března do 27. dubna a kvůli druhé vlně epidemie znovu od 9. října do 2. prosince. Provoz byl už dříve v rámci protiepidemických opatření limitován maximálním počtem návštěvníků nebo zákazem vstupu do pavilonů. Kvůli pandemii hlásí zahrady velké ztráty.