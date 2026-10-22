Agresor napadl řidičku na D6. Policie ho podezírá z několika trestných činů

Policisté podezírají z několika trestných činů řidiče, který vybrzdil a napadl jinou řidičku na dálnici D6. Podle strážců zákona jde o naprosto nepochopitelné a neomluvitelné jednání. Útok zaznamenala palubní kamera v rukou dcery napadené ženy.
Incident se stal v úseku u Jesenice, kde se projíždí stavbou dálnice, takže je zde několika značkami opakovaně upravena rychlost jízdy. "Žena nedělala nic jiného, než že všechna rychlostní doporučení respektovala a jela podle nich. To se ale zjevně nelíbilo netrpělivému řidiči SUV, který ji začal problikávat a následně i svým autem ohrožovat a vybržďovat," uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Agresivita dotyčného se stupňovala. Po vybržďovacím manévru před ženou zastavil, přestože se obě vozidla nacházela na frekventované dálnici. "Zamířil přímo k jejímu autu, a poté, co otevřel dveře, ji začal velmi surově mlátit do hlavy a po těle," popsala mluvčí.
Řidička během útoku sdělila agresorovi, že vše zaznamenává palubní kamera, kterou měla v rukou její osmiletá dcera. Muž se záznamového zařízení pokusil násilím zmocnit. "Dívence se ale podařilo kameru rychle uschovat pod svou sedačku a díky tomu máme naprosto nepochopitelné jednání řidiče SUV zadokumentované," vysvětlila Suchánková.
Muž se podle policistů dopustil několika protiprávních jednání, ve zkráceném přípravném trestním řízení mu již bylo sděleno podezření z ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, výtržnictví a krádeže ve stadiu pokusu.
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Zdroj: Libor Novák