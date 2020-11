Muž a žena byli obviněni kvůli komentářům na internetu, vyhrožovali muslimům

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Policie v těchto dnech obvinila muže a ženu za nevhodné texty související s nedávným teroristickým útokem ve Vídni. V komentářích na internetu oba nezávisle na sobě vyhrožovali smrtí muslimům. Do vězení za to mohou jít až na tři roky. ČTK to dnes řekla mluvčí moravskoslezské policie Zlatuše Viačková.